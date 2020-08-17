Son dakika haberi... Ankara İtfaiyesi Marmara depremini Unutmadı
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Son dakika haberi... Ankara İtfaiyesi Marmara depremini Unutmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara İtfaiyesi Marmara depremini Unutmadı Ankara İtfaiyesi de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

17.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:34

Ankara İtfaiyesi Marmara depremini Unutmadı

ANKARA - Ankara İtfaiyesi de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılırken, "Deprem Anı Tatbikatı" da düzenlendi.

17 Ağustos 1999'da gerçekleşen ve on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü Başkent'te de çeşitli programlarla anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin meydana geldiği saat 03.02'de sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj yayımlayarak, "21 yıl önce bugün en karanlık ve en uzun 45 saniyeyi yaşadık. Yitirdiğimiz binlerce canın ve geride kalan yarım hikayelerin acısını hala yüreğimizde taşıyoruz. Yaşam, haksız kazançla insan hayatının üstüne dikilen tüm yapılardan daha kıymetlidir" dedi.

Arama Kurtama Timi göz doldurdu

Ankara İtfaiyesi de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Anı Tatbikatı"na katıldı. Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara İl AFAD Müdürü Soner Tüter ile 15 itfaiyeciden oluşan Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma Timinin katıldığı tatbikatta; AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile ANDA Kardeşe Vefa Derneği'nden yaklaşık 120 personel yer aldı. Tatbikatın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mansur Aslan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile büyük depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ankara İtfaiyesi her zaman göreve hazır

Ankara İtfaiyesi'nin doğal afetlerde görev almak üzere her zaman hazır olduğunu belirten Ankara İtfaiyesi Koordinatörü Levent Çeri, arama kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Bundan 21 yıl önce Marmara'da yaşanan büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi de katılmıştı. Burada hiç unutmamamız gereken deprem gerçeğini hatırlatmak istiyoruz. Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde, arama kurtarma ekiplerimizi ve itfaiyecilerimizi sürekli dinamik halde tutmamız gerekiyor. Ülkemizde böyle acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum ancak yaşanırsa da ekiplerimizin daima görevinin başında olduğunun bilinmesini istiyorum. İnsan hayatı çok değerli. Ankara İtfaiyemiz Marmara, Kaynaşlı, Dinar, Erciş ve en son olarak da Elazığ depreminde ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına katılmış olup buralarda büyük başarılara imza atmıştır" diye konuştu.

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Son dakika haberi... Ankara İtfaiyesi Marmara depremini Unutmadı

Kaynak: İHA

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