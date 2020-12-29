Son dakika haberi: Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Ankara genelinde DEAŞ terör...
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Son dakika haberi: Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Ankara genelinde DEAŞ terör...

29.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:07
Son dakika haberi: Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Ankara genelinde DEAŞ terör...

Bir son dakika haberine göre Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda...

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 35 Irak uyruklu şahıs yakalanmıştır. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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