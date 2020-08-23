Son dakika haberi... Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu
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Son dakika haberi... Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler için "10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Şehitleri Hatıra Ormanı"nın levhası dikildi.

Son dakika haberi... Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu
23.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:08

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler için "10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Şehitleri Hatıra Ormanı"nın levhası dikildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler için Hekimhan Belediyesince tahsisi edilen alandan oluşturulan "10 Ekim Emek Demokrasi ve Barış Şehitleri Hatıra Ormanı"nın levhası yerleştirildi.

Programda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hatıra ormanının oluşturulmasında Ankara Garındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının emeğinin bulunduğunu belirtti.

Terör saldırısını düzenleyenleri lanetlediklerini bildiren Kiraz, "Beş yıldır aileler hukuk sürecini takip ediyorlar, o konuda da ciddi eksikler var. Adaletin yerini bulma noktasında adımların atılması gerekiyor. Bu tür yerlerin olması, onların anılarını yaşatmak için çok büyük bir önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Karadağ, yaklaşık 6 ay önce terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin hatıra ormanı oluşturulması için kendilerine başvurduğunu dile getirerek, Karadağ, "Aileler çocukların isimlerini yaşatmak istediklerini belirtti. Bizde sizin canınız bizim canımız dedik ve 10 dönüm olan bu bölgeyi tahsis ettik." diye konuştu.

10 Ekim Aileleri adına konuşan Kemal Kılıç ise hatıra ormanının oluşturulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Programa, Ankara Garındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Hasan Akdemir katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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