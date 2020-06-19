Son dakika haberi: Ankara Emniyeti, asayiş uygulamaları raporunu açıkladı
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Son dakika haberi: Ankara Emniyeti, asayiş uygulamaları raporunu açıkladı

Son dakika güncel haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı.

Son dakika haberi: Ankara Emniyeti, asayiş uygulamaları raporunu açıkladı
19.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:10

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 286 bin 64 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında yakalanan 689 şüpheliden 54'ü tutuklanırken uygulamalar kapsamında kontrol edilen 200 bin 997 araçtan 37'sinin çalıntı olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı bulunan 224 motosiklet, 36 modifiyeli araç ve 4 bin 417 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 355 bandrolsüz kaçak sigara, 44 kuru sıkı tabanca, 36 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 320 adet değişik çapta fişek, 52 adet belgesiz av tüfeği, 4 adet belgeli av tüfeği, 49 kesi ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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