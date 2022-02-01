Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın acı günü
AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti.
ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti.
Başkent Hastanesinde bir süredir tedavi gören Ayşe Yılmaz (77) dün akşam saatlerinde vefat etti.
Yılmaz'ın cenazesi çarşamba günü memleketi Trabzon'da defnedilecek.
AA / Sertaç Bulur - Güncel