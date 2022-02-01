Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın acı günü

AA, Sertaç Bulur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın acı günü

Son dakika gündem haberi... Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti.

Başkent Hastanesinde bir süredir tedavi gören Ayşe Yılmaz (77) dün akşam saatlerinde vefat etti.

Yılmaz'ın cenazesi çarşamba günü memleketi Trabzon'da defnedilecek.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Servet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title