Son dakika haberi! Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran darbecilerin dosyası istinaftan geçti
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Son dakika haberi! Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran darbecilerin dosyası istinaftan geçti

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 76 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Son dakika haberi! Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran darbecilerin dosyası istinaftan geçti
11.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 76 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, "anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüs" ile "kasten adam öldürmek" suçlarından 74 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis, iki sanığın ise beraat ettirildiği dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usül ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 263 kişinin yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.

Mahkeme, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına zırhlı araçlarla saldıran eski yarbay Ejder Yıldırım ve onun komutasındaki askerlerin de aralarında bulunduğu 74 sanığı, "anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ayrıca bu sanıklardan 20'sine "kasten öldürmek" suçundan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, 187 sanığın dosyasını ise ayırdı.

Bu sanıkların yargılanmasına, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

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Kaynak: AA

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