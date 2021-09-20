Son dakika haberi! Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

Ankara'da 13 Aralık 2018'de, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve bazı mağdurların yanı sıra sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından taraf avukatlarına söz verdi.

Avukatlar, kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunun yasal dayanaktan yoksun olduğunu, raporu hazırlayanların uzmanlık alanlarına yer verilmediğini belirterek raporun dikkate alınmamasını talep etti.

Beyanların ardından dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, tanık olarak dinlendi.

Çağlar, görevlendirmeyle Samsun'dan Ankara gelen makasçı sanık Osman Yıldırım'a gerekli eğitimlerin verildiğini söyledi.

TCDD bünyesinde yaklaşık 14 bin kişinin çalıştığını, kimi zaman oluşan personel ihtiyacının karşılanması için görevlendirmeler yapıldığını belirten Çağlar, bu şekildeki görevlendirmelerin bölge müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yıldırım'ın görevlendirmesine ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çağlar, ayrıca tren manevra hareketlerinin değiştirilmesinin yine bölge müdürlüklerin sorumluluk alanında olduğunu aktardı.

Mahkeme başkanının kazanın meydana geldiği hat üzerinde elektronik sistemin olup olmadığı sorusuna Çağlar, "Konu hakkında bilgim yok, göreve geldiğimde çalışan bir sistem vardı." dedi.

Sanık avukatının "Makasçı Osman Yıldırım'ın gerekli eğitimi aldığını söylediniz ancak hiçbir eğitime katılmamış. Buna rağmen neden onu görevlendirdiniz?" sorusuna Çağlar, "Osman Yıldırım, Samsun'da makasçıydı, Buraya (Ankara) geldiğinde eğitim almıştır." karşılığını verdi.

Tanık Çağlar, sanık ve müşteki avukatlarının birçok sorusuna, bunların bölge müdürlüklerinin görev alanına girdiğini söyleyerek cevap vermedi.

Sanık ve müşteki avukatları ile duruşma savcısının talebinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların bu hallerini devamına hükmederek duruşmayı erteledi.