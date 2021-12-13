Operasyonda 20 tabanca, bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Operasyonda 20 tabanca, bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 20 tabanca ve bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 20 tabanca ve bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, G.O. tarafından Konya ilinden satmak amacıyla silah temin edildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mamak Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 7x65 mm çapında 20 tabanca ve bin fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili F.E, N.C.U, N.S, U.S. ve T.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, G.O. ve E.U. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Operasyonda 20 tabanca, bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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