Son dakika haberi | Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı
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Son dakika haberi | Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı

17.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:22
Son dakika haberi | Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 5'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 5'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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