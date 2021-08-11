Son dakika haberi... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi... TUTUKLANDILARAltındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz