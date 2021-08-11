Son dakika haberi... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberi... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberi... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TUTUKLANDILARAltındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

 


Son dakika haberi... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti
Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı
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