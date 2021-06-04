Son dakika haberi: Ankara'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 kişiye gözaltı
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Son dakika haberi: Ankara'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 kişiye gözaltı

Son dakika haberi: Ankara'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 kişiye gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkent'te yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkent'te yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden 3 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda; 7 adet ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, bir adet av tüfeği, 8 adet şarjör ve 295 adet fişek ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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