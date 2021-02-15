Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

15.02.2021 09:20 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:24
Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: ANKARA'da otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Emir A., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

ANKARA'da otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Emir A., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde aldıkları ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, Emir A.'nın Adnan Menderes Mahallesi ve civarında otomobiliyle uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Emir A.'yı takibe alan ekipler, şüphelinin evinden çıkan E.A. ve M.T.'nin üstünü aradı. Aramada 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınla gözaltına alınan Emir A.'nın üstünde ve evinde yapılan aramada 1037 uyuşturucu hap bulundu. Hırsızlık ve kasten adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu belirlenen Emir A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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