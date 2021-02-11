Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

11.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:52
Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçede bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatan Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda T.A, A.Ç, M.U, E.G, B.A. ve M.Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A, A.Ç, M.U. ve E.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.A. ve M.Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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