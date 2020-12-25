Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:11

Son dakika haber... Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Ö.K. ve Z.Ü'nün uyuşturucu imal ettikleri ve bunların ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 1012 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan iki şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet BaşsavcısıAnkara'da uyuştu

Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:11:59. #1.14#
title