Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber... Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Ö.K. ve Z.Ü'nün uyuşturucu imal ettikleri ve bunların ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 1012 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan iki şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet BaşsavcısıAnkara'da uyuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı