Son dakika haberi! Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a... Son dakika haberleri: Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu. - ANKARA Kaynak: İHA