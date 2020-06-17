Son dakika haberi! Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a...
Son dakika haberleri: Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.
17.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:20
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA