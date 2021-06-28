ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmaları sonucu 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 şüphelinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı.

Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, yakalanan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:39:19. #1.15#

title