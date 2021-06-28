ANKARA- Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmaları sonucu 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 şüphelinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı.

Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, yakalanan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur