Son dakika haberi... Ankara'da terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Ankara'da terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

14.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:47
Son dakika haberi... Ankara'da terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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