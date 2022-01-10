Son dakika haberi | Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet... - Haberler
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Son dakika haberi | Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet...

Son dakika haberi | Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi. - ANKARA

Karısını 15 yerinden bıçaklayan koca, koridora çıkıp 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış

Karısını 15 yerinden bıçaklayan koca, koridora çıkıp "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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