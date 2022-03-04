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Son dakika haberi! Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 2 kişinin Nallıhan'da tefecilik yaptığını belirledi. Maddi sıkıntı çeken vatandaşlara yüzde 25 ila 40 arasında değişen faiz oranları ile borç para verip, boş senet imzalatan ve borcunu ödemekte zorluk çeken kişileri tehdit edip, icraya verdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait 14 senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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