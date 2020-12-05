Son dakika haberi: Ankara'da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim (2)

VALİ ŞAHİN, DENETİME KATILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polislerin yaptığı denetime katıldı. Vali Şahin, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugünlerde kısıtlamalara ne kadar çok riayet edersek, beklediğimiz serbest hayata ulaşmak o kadar çabuk olacaktır. Başarı, birlikte mücadelemize bağlı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı