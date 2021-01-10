Son dakika haberi... Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Son dakika haberi... Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

10.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:50
Son dakika haberi... Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Son dakika haberi: Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan, yarın 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, vatandaşların kimliklerini ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Polis ekipleri, ayrıca iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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