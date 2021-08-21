Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lodumlu Camisi'nin inşaatında çalışan Gökhan Kavak ile Nurettin Akkaya arasında kavga çıktı.

Akkaya, aynı şantiyede çalışan işçilerin kavgaya müdahale ettiği sırada yerden aldığı taşı Kavak'a fırlattı.

Başından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akkaya yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin