Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lodumlu Camisi'nin inşaatında çalışan Gökhan Kavak ile Nurettin Akkaya arasında kavga çıktı.

Akkaya, aynı şantiyede çalışan işçilerin kavgaya müdahale ettiği sırada yerden aldığı taşı Kavak'a fırlattı.

Başından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akkaya yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Tarkan İrem Derici Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Muslera Sergen Yalçın Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.08.2021 17:08:03. #1.13#

title