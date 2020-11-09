Son dakika haberi... Ankara'da sanayi çalışanlarına mesai saati düzenlemesi
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Son dakika haberi... Ankara'da sanayi çalışanlarına mesai saati düzenlemesi

09.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:45
Son dakika haberi... Ankara'da sanayi çalışanlarına mesai saati düzenlemesi

Son dakika gündem haberine göre ANKARA Valiliği, koronavirüs salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

ANKARA Valiliği, koronavirüs salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Buna göre, salgının yayılmasının azaltılması amacı doğrultusunda; Ankara'da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi. Gerekli tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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