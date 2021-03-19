Son dakika haberi! Ankara'da sahte içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Başkentte, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Başkentte, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Yukarıyurtcu Mahallesi'nde ikamet eden G.T. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zanlının ikametinde yapılan arama sonucunda, 50 litre etil alkol, 7 litre rakı, 8 litre votka, 5,5 litre viski, 320 mililitre aroma, 120 mililitre gliserin, 140 mililitre viski boyası, 20 mililitre acıbadem yağı, 0,5 gram karbon, damıtmada kullanılan kompresör, 20'lik boru düzenekli damıtma bidonu, 4 huni, cam sıvı ölçme aparatı, çelik cetvel, 5,5 metre uzunluğunda plastik hortum, düzenekli düdüklü tencere ve 2 metal kutu içerisinde şırınga seti ele geçirildi.

Şüpheli G.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir