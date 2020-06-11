Son dakika haberi: Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu Bir son dakika haberine göre Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıktı. Görüntüler de bir ambulansında sel nedeniyle hareket edemediği görüldü. Kaynak: İHA