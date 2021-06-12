Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı
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Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı

Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan sel sokakların kapanmasına neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan sel sokakların kapanmasına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur, Sincan ilçesinde sokaklarda araçların geçemeyeceği su baskınlarına sebep oldu. Çöp konteynerlerinin devrilmesine sebep olan su baskınında vatandaşlar pantolonlarının paçalarını sıvayarak evlerine girmeye çalıştı. Selin ardından belediye ekipleri mazgalları temizlemek için harekete geçti. - ANKARA

Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı
Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı
Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı
Son dakika haberi! Ankara'da sağanağın ardından gelen sel sokakları kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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