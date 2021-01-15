Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza
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Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza

15.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:38
Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza

Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara cezaANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye cezai işlem uygulandı.  

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ'da Tatlar Mahallesi Yıkımcılar mevkiinde giriş kısmı ve çevresi inşaat malzemeleriyle kamufle edilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişinin, 2 masada kumar oynadığını belirledi. Kumar oynayan 12 kişiye, 1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten yaptırım uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane, Altındağ Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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