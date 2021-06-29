Son dakika haberi... Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü
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Son dakika haberi... Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü

Son dakika haberi... Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, aracını tamire götüren Erdem Ş. (34), vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

ANKARA'da, aracını tamire götüren Erdem Ş. (34), vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sularında Altındağ ilçesi Karacaolan Sokak'ta bulunan bir otomobil tamirci dükkanında meydana geldi.  Aracın lastiğini değiştirmek için tamirhaneye gelen Erdem Ş.'nin vücuduna nereden açıldığı henüz belirlenemeyen mermi isabet etti. Erdem Ş., arkadaşları tarafından ağır yaralı halde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Erdem Ş., buradan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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