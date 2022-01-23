Son dakika haberi... Ankara'da, ölümü şüpheli bulunan lise öğrencisini, annesinin boğarak öldürdüğü iddia edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Ankara'da, ölümü şüpheli bulunan lise öğrencisini, annesinin boğarak öldürdüğü iddia edildi

Son dakika haberi... Ankara'da, ölümü şüpheli bulunan lise öğrencisini, annesinin boğarak öldürdüğü iddia edildi
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin (18) tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin (18) tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Gözaltına alınan anne, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta dün gece E.Ç'nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Genç kızın kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'nin ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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