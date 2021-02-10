Metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlıtepe'de metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir