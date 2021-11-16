Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında - Haberler
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Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANKARA'da kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle trafikte makas attığı sırada araca çarpıp, kaza yerinde kaçtı.

ANKARA'da kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle trafikte makas attığı sırada araca çarpıp, kaza yerinde kaçtı. Bu anlar, başka otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle trafikte makas attığı sırada yine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü, otomobiliyle durmayarak, kaçtı. Bu sırada çarptığı araç da kontrolden çıkıp, yol ortasına savruldu. Bu sırada aynı güzergahtaki TIR'ın sürücüsü, savrulan otomobile çarpmamak için yoldan çıktı. Makas kazası, başka otomobilin kamerasınca anbean kaydedildi.

Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında

Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında

Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında

Son dakika haberleri! Ankara'da 'makas' kazası araç kamerasında

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