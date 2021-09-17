Son Dakika | Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu - Haberler
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Son Dakika | Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sularında Çamlıdere ilçesi Yılanlı Köyü'nde meydana geldi. Almanya'dan tatil için köye gelen Ziya Ertürk'ün evinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyürken, köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabası ile alevler kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika | Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Son Dakika | Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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