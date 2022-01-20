Son dakika haberi: Ankara'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: Ankara'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 54 LE 478 plakalı kamyon, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Dışkapı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.D'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ş.D'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şoför M.K. ise gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Ankara'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Kazım Karabekir, Altındağ, Ankara, Güncel, Haber

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