Son dakika haberi | Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı

26.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:35
Son dakika haberi | Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Ankara'nın Çubuk ilçesinde ruhsatsız silah satmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ruhsatsız silah satmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çubuk Tuğla Mahallesi'nde D.G. adlı şüphelinin satmak amacıyla silah temin ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda şüphelinin ikametinde yapılan aramada değişik çaplarda 3 tabanca, kurusıkı iki tabanca, tabancalara ait 4 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Zanlı D.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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