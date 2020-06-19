Son dakika haberi: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Son dakika haberi: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Son dakika haberleri: Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 ilde toplam 7 adrese düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
19.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:46

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 ilde toplam 7 adrese düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar'da 5 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. 19 Şubat tarihinden itibaren yapılan operasyonlarda 9.39 gram esrar, 5.20 gram skunk ve 14 uyuşturucu hap ele geçirilirken, toplam 21 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

16 Haziran tarihinde takibe alınan 5 şüpheli hakkında adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı ile de şüphelilere ait Şereflikoçhisar'daki 6, Niğde Altunhisar'daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 adreste yapılan aramalarda 607 uyuşturucu/uyarıcı hap, 115.3 gram esrar, 12 kök kenevir, 0.20 gram amfetamin, 5.35 gram kenevir tohumu, 9 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alınırken, operasyon kapsamında toplam 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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