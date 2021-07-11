Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre 10 Temmuz tarihleri arasında narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

10 Temmuz tarihleri arasında narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, 5 Temmuz günü Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde park halindeki araç içerisindeki E.A., Ö.Y.A. ve B.N.K.'nın üzerinde 12 gram eroin, 5 gram metemfetamin maddesi, 2 gram bonzai ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Gicik Mahallesinde şüphelenilen araç içerisindeki O.K. ve G.E.'nin üzerinde ise 6 adet extacy hap ele geçirirken, Karapürçek Mahallesinde de 10 Temmuz'da yapılan kontrollerde kimliğini göstermek istemeyerek kaçmaya çalışan H.Ö. ve Ç.E.Y.'nin üzerinde 94.5 gram bonzai ele geçirdi.Ekipler, Kahramankazan'da 6 Temmuz günü durdurdukları yolcu otobüsündeki yolcu A.Ş.'nin üzerinde 2 gram, 8 Temmuz günü şüpheli araç içerisindeki S.A., M.Z., E.E. ve R.Ş.'nin üzerinde ise 40 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci