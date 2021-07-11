Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı

Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre 10 Temmuz tarihleri arasında narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

10 Temmuz tarihleri arasında narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, 5 Temmuz günü Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde park halindeki araç içerisindeki E.A., Ö.Y.A. ve B.N.K.'nın üzerinde 12 gram eroin, 5 gram metemfetamin maddesi, 2 gram bonzai ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Gicik Mahallesinde şüphelenilen araç içerisindeki O.K. ve G.E.'nin üzerinde ise 6 adet extacy hap ele geçirirken, Karapürçek Mahallesinde de 10 Temmuz'da yapılan kontrollerde kimliğini göstermek istemeyerek kaçmaya çalışan H.Ö. ve Ç.E.Y.'nin üzerinde 94.5 gram bonzai ele geçirdi.Ekipler, Kahramankazan'da 6 Temmuz günü durdurdukları yolcu otobüsündeki yolcu A.Ş.'nin üzerinde 2 gram, 8 Temmuz günü şüpheli araç içerisindeki S.A., M.Z., E.E. ve R.Ş.'nin üzerinde ise 40 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Melisa Döngel Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 23:10:06. #1.14#

title