Son dakika haberi... Ankara'da iş merkezinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
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Son dakika haberi... Ankara'da iş merkezinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Son dakika gelişmesine göre Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberi... Ankara'da iş merkezinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
27.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:21

Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ediyor.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin de gönderildiği belirtildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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