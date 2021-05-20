Son dakika haberi | Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika haberi | Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haberi | Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin 8 kişi de gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin 8 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi 1283. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekle ateş edilen ve saçmaların vücuduna isabet ettiği Mehmet Sincar ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı kişi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede 8 şüpheliyi gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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