Son dakika haberi! Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 8-14 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 628 bin 107 kozmetik ürünü, 55 bin 754 elektronik eşya, 28 bin 857 litre karışımlı akaryakıt, 302 kilogram tütün, 7 milyon 920 bin 907 makaron, 177 litre sahte alkollü içki, 35 bin sahte bandrol ve 290 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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