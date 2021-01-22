Ankara'da FETÖ soruşturmasında ihraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında ihraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı

22.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:27
Ankara'da FETÖ soruşturmasında ihraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı

ANKARA'da, 2011 yılı avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı öncesi, sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen, meslekten ihraç çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, 2011 yılı avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı öncesi, sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen, meslekten ihraç çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2011 yılı avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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