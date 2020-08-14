Son dakika haberi | Ankara'da fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Ankara'da fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberi | Ankara'da fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü
14.08.2020 00:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:40

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi'ndeki boş fabrika binasında çıkan ve bölgedeki otluk alana sıçrayan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin birkaç saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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Kaynak: AA

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