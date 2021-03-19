Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı

19.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:22
Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nı (KCK/TM) hayata geçirdiğine dikkat çekildi. KCK/TM sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda 12 şüphelinin, Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde olduklarının tespit edildiği kaydedildi. 12 kişi hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Aslıhan Karalar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:23:36. #1.16#
title