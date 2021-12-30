Son dakika haberi: Ankara'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçedeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bildirilen Derya Y. (24) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. (50) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.

S.Y, eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdığı kadın kurtarılamadı.

Kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin 3 yıldır evli olduğu, 2 yaşındaki çocuklarının olay sırasında evde bulunduğu, bir süre önce eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı alınan S.Y'nin barışma bahanesiyle eve geldiği öğrenildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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