Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika habere göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
15.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:33

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları (Yabancı terörist savaşçı kapsamında) değerlendirilen 10 Irak uyruklu kişi ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 zanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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