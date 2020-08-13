Son dakika haberi! Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı (2) Son dakika haberine göre CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİAnkara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için gittiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde polis tarafından yakalanan Ecevit Kıymaz, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Yozgat E-Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için gittiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde polis tarafından yakalanan Ecevit Kıymaz, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Yozgat E-Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA