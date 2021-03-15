Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

15.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:26

Son dakika habere göre - Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı Başkent'te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

- Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda bulunan 13 milyon 191 bin 560 adet makaron, 6 bin 915 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 320 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 520 litre kaçak/sahte alkollü içki, 495 kilogram tütün, 226 adet bandrol ve 57 adet cep telefonu ile 2 adet soğutma cihazına da polis ekipleri tarafından el konuldu.

Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Ankara'da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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