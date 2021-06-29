Son dakika haberi | Ankara'da aracını tamir ettiren kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Ankara'da aracını tamir ettiren kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Ankara'da aracını tamir ettiren kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirmek için tamirhaneye giden kişi maganda kurşununa hedef oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirmek için tamirhaneye giden kişi maganda kurşununa hedef oldu. Ağır yaralanan talihsiz vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirmek için tamirhaneye giden Erdem Ş. (34), dışarıdan 5-6 el silah sesi duydu. Hemen ardından karnını tutarak vurulduğunu söyleyen talihsiz kişinin nereden geldiği belli olmayan maganda kurşununa hedef olduğu anlaşıldı. Karnından kurşun ile yaralanan Erdem Ş., arkadaşları tarafından özel araç ile kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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