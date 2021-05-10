Son dakika haberi | Ankara'da 8 aylık eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren Mehmet E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren Mehmet E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, dün sabah tartıştığı 8 aylık eşi doktor Zeynep E'yi 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet E, akşam saatlerinde Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.
Uzun süredir işsiz olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan