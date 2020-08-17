Son dakika haberi! Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri,...
Son dakika gündem haberi... Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.
17.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:21
Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA