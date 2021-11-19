Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3) - Haberler
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Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

VALİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİAnkara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı.

ANKARA (DHA) - VALİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI  YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak" dedi.

Haber : ANKARA,


Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (3)

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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